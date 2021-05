Schubert Pérez espera un torneo Premundial complicado

Hablando con toda la sinceridad posible, el técnico de la Selección Nacional de Fútbol Playa, el uruguayo Schubert Pérez, reconoció que el torneo Premundial que se realizará del 17 al 23 de mayo, en Costa Rica, no será nada fácil.

“Tenemos que ser realistas. Será un torneo complicado y parejo, porque estaremos jugando con selecciones que tienen mucho tiempo de preparación. Esto de la pandemia a algunos los ha perjudicado y a otros los ha favorecido”, señaló Pérez ayer, en rueda de prensa.

El DT sudamericano precisó que en este tipo de justa se requiere más que un grupo talentoso para conseguir los objetivos trazados.

“Hay que tener un máximo de concentración, entrega y compromiso. Son pequeños detalles que a la larga te pueden dar un buen rendimiento y la clasificación”, afirmó.

Sin fogueos

Pérez también reconoció que le hubiese gustado tener algún tipo de roce internacional previo a la competencia que se avecina.

“Somos conscientes de que no tuvimos fogueos internacionales y claro que me hubiese gustado, pero eso no implica no poder tener un buen rendimiento”, indicó.

“Eso [los fogueos] te da rodaje y experiencia, pero tenemos un grupo unido, fortalecido y con los objetivos claros”, añadió.

En cuanto al rendimiento, Pérez confesó que el grupo de muchachos “han venido de menos a más”.

“Esta selección tenía una par de 1 año y 8 meses sin actuaciones internacionales y no ha sido fácil además por la pandemia”, explicó.

Sobre la nómina en sí, Pérez comentó que no hay bajas como tal, pues quienes están o no son por meras decisiones técnicas.

“Tenemos seis jugadores nuevos y las perspectivas son que esa forma de refrescar esta selección nos de más dinámica y la frescura que necesitamos”, resaltó.

Técnico Schubert Pérez.

La nómina

La nómina de 12 jugadores que tiene Panamá para el torneo incluye a los porteros Reynaldo Polo y Jaime Londoño, así como a los cierres Luis Quintero, Alberto Kelly y Rigoberto Villarreal.

Como alas fueron incluidos los jugadores Alfonso Maquensi, José Escobar, Pedro Torres y Édgar Carvajal,mientras que como pivot irán Rafael García, Alexander Córdoba y Eliécer García.

De ese grupo, Maquensi, Kelly y los hermanos García ya estuvieron presentes en el último Mundial de esa disciplina, jugado en el 2017 en Bahamas.

Panamá hará su debut el próximo martes 18 ante Belice y el miércoles 19 se medirá a México.

Dos árbitros panas

Igualmente, la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) informó que los árbitros locales Gumercindo Batista y Jorge Tuñón fueron elegidos para pitar en dicho Campeonato de Fútbol Playa de Concacaf.

Batista, de 41 años de edad, y Tuñón, de 28, representan la experiencia y juventud del arbitraje panameño en la modalidad del fútbol playa. “Es gratificante cuando llaman a uno para el Premundial, porque son experiencias que te fortalecen cada día más como persona y árbitro en profesión”, dijo Batista a Fepafut.

Ellos fueron elegidos por la Comisión de Arbitraje de la Concacaf para conformar el grupo de 15 árbitros.