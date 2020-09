‘Schitt’s Creek’ gana el premio Emmy a mejor serie de comedia

Schitt’s Creek, la comedia canadiense sobre una familia rica forzada a vivir en un motel en un pueblucho, ganó este domingo 20 de septiembre el Emmy a mejor serie de comedia.

La serie, que terminó con su sexta temporada, arrasó en las categorías de actuación con un total de siete estatuillas, incluidas las de actuación, dirección y guión.

Curb Your Enthusiasm, Dead to Me, The Good Place, Insecure, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs Maisel y What We Do In the Shadows competían por la estatuilla.