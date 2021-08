Scarlett Johansson y su marido dan la bienvenida a su primer hijo en común

Scarlett Johansson y su marido, Colin Just, han sido padres de su primer hijo en común, según informa la revista People, que cita fuentes cercanas a la pareja.

Lo cierto es que el embarazo de la actriz ha sido una incógnita constante, pues ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto y tampoco han trascendido imágenes de la actriz.





Los rumores del supuesto embarazo comenzaron en el mes de junio, con la ausencia de Johansson de varios eventos importantes. Desde entonces, las especulaciones no cesaron. Pero no fue hasta este martes cuando el medio norteamericano Page Six confirmó los rumores al asegurar que había sido el propio Just, en un espectáculo, quien comentó a la audiencia que estaba emocionado con su futura paternidad. “Estamos muy emocionados”, en palabras del comediante.

La sorpresa, sin embargo, ha llegado este miércoles, tan solo un día después, con la exclusiva de la revista People: Johansson y Just han dado ya la bienvenida a su primer hijo juntos. La actriz de Viuda negra es madre de Rose, de 6 años, fruto de un matrimonio anterior.