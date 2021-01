Scarlet Gruber negó haber sido la causante de la ruptura de Danilo Carrera y Michelle Renaud

“No, Danilo tiene una pareja, Michelle Renaud, y la verdad es que los tres nos llevamos muy bien, somos muy profesionales , así que eso no va a pasar, los astros no se van a alinear para eso”, comentó Scarlet en una entrevista para el programa Hoy .

“Esto lo dejé bien claro, los tres somos unos profesionales, yo no tengo nada qué ver y si necesitan chismes por favor busquen en otro lado, aquí no está” , sentenció Gruber, quien forma parte de la telenovela Quererlo todo , en la que Danilo y Michelle forman la pareja protagónica.

