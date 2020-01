SCAP prepara a nuevos catadores de café

Panamá lidera el mercado del café especial al vender en el 2019 , la libra de café especial a 1,029 dólares, en la subasta electrónica The best of Panama, en un lote de 100 libras de café Geisha Natural, dijo Plinio Ruiz, Presidente de SCAP, al sostener que la organización busca seguir fortaleciendo la industria del café especial de Panamá.

