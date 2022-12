Scaloni: ‘¿Australia inferior? hay que verlo’

Lionel Scaloni elogió a Australia. “No me sorprende que Australia esté en octavos. Ha hecho una buena clasificación y después se ha clasificado en la repesca. Tiene tradición en los Mundiales y eso la hace difícil. No hay que confiarse en nada, hay que afrontarlo con seriedad y después ver cómo va”.

”Si el rival es inferior hay que verlo. Somos once contra once como dice Australia. Estoy de acuerdo. El planteamiento será similar con algunos matices. Tienen buenos jugadores e intentaremos contrarrestar eso pero manteniendo la idea nuestra”, analizó el seleccionador de Argentina.

