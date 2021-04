SBP: Se debe buscar vía para inyectar liquidez

Como consecuencia de las medidas por la pandemia, el crédito al sector privado se contrajo sustancialmente. El regulador señaló que en una primera etapa de la pandemia no había demanda de crédito, mientras que en las últimas fechas, aunque ha despertado el apetito, en muchos casos se trata de demanda no calificada. Castillo dejó claro que se debe “prestar bien”, en el sentido de que se deben dar las condiciones para que el banco recupere el préstamo concedido.

You May Also Like