SBP establece nuevo acuerdo para agilizar atención de reclamos bancarios

La junta directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó el Acuerdo No. 8-2020 del 16 de julio de 2020, que modifica los artículos 8 y 13 del acuerdo No. 3-2008, con la finalidad de agilizar los procesos para la atención de reclamos ante el ente regulador.

La junta directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó el Acuerdo No. 8-2020 del 16 de julio de 2020, que modifica los artículos 8 y 13 del acuerdo No.

You May Also Like