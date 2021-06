SBP busca depurar créditos modificados

Castillo insistió en que las nuevas medidas no se deben entender de ninguna manera como la extensión de una moratoria que ya había expirado en 31 de diciembre de 2020. Según el regulador, aún había clientes que en el primer semestre del año no se han acercado a sus bancos o no han querido renegociar las condiciones porque estaban en el entendimiento erróneo de que la moratoria seguía vigente.

Amauri Castillo , superintendente de Bancos de Panamá, explicó ayer a este diario que en esa bolsa de préstamos hay deudores que quieren pagar pero no pueden, pero también quien puede pagar pero no quiere.

