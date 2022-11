Saúl ‘Canelo’ Álvarez ofrece disculpas a Messi y a los argentinos

“Tú también cabrón… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabrón”, le escribió el pugilista mexicano al ‘Kun’, quien intentó explicarle al ‘Canelo’ que era normal que las playeras, propias y de rivales, estuvieran en el suelo de los vestidores, debido a que están sudadas.

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????”, escribió el ‘Canelo’ Álvarez el pasado domingo, quien siguió con comentarios en sus redes sociales. “¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina . Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, escribió el ‘Canelo’ en sus redes sociales, momentos previos al partido entre México y Arabia Saudita.

