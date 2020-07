Sarri, tecnico de la Juventus: ‘Cristiano es un campeón en la cabeza; además que con los pies’

Maurizio Sarri, técnico del Juventus Turín, aseguró este miércoles, en víspera del partido liguero contra el Udinese, que el portugués Cristiano Ronaldo es “un campeón a nivel mental además que técnico” y elogió su capacidad de gestionar sus energías, que considera “descomunal”.

Versión impresa

“Hablé con Cristiano y me dijo que se siente muy bien. Tiene una grandísima capacidad de recuperación, es parte de su ADN, esta capacidad de proyectarse hacia el próximo objetivo a nivel colectivo e individual. Son capacidades de recuperación física y mental que no son comunes”, afirmó Sarri en la rueda de prensa previa al duelo con el Udinese.

“Logra ir más allá del cansancio de manera extremadamente natural, es un campeón en la cabeza además que con los pies”, agregó sobre Cristiano, que solo se perdió 17 minutos en los diez partidos disputados tras el parón sanitario.

El luso es el máximo artillero de la Serie A con 30 goles, empatado con el delantero del Lazio Ciro Immobile, y firmó un doblete decisivo este lunes para dejar al Juventus a un paso de su noveno título liguero consecutivo.

A falta de cuatro jornadas para el final, tiene seis puntos de ventaja sobre el Atalanta, segundo con un partido más, y ocho sobre el Inter de Milán, tercero, y potencialmente puede proclamarse campeón ya este jueves.

El Inter no debe ganar este miércoles ante el Fiorentina y el Juventus debe doblegar al Udinese este jueves.

Sarri cree que su Juventus tiene todavía “margen para mejorar” y elogió a su pareja ofensiva formada por Cristiano y el argentino Paulo Dybala: “Los problemas de convivencia entre dos jugadores de tan alto nivel me cuesta verlos, puede haber partidos en los que no cubrimos bien el área, pero eso se compensa por la fuerza individual de dos jugadores que marcaron 51 goles entre los dos”.

También fue tajante a la hora de comentar las críticas que recibe por parte de algunos medios por la falta de brillantez de su equipo.

VEA TAMBIÉN: Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla: ‘No permito creerme que soy el mejor’

“Probablemente le caigo mal a alguien. Me interesa relativamente, porque al final las de los periodistas son opiniones. Me interesan relativamente las opiniones de la gente sobre un asunto en el que pienso saber más. Déjame ser presuntuoso, puede ser que me equivoque pero tengo todos los datos a disposición para saber más que quienes expresan una opinión. La acepto, pero me interesa relativamente”, dijo el técnico de la Juventus.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!