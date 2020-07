Sara Sálamo, sobre la manifestación en la que los toreros acusan a la política de “discriminarlos”: “De ego vais servidos”

Que se me conozca por la lucha activa contra el maltrato animal, me enorgullece lo mismo que si me conocen por mi trabajo como actriz. Un besito. https://t.co/nRVrBX1Mvd

Ante este nuevo rechazo de la canaria al toreo, un usuario criticó que se la conocía más por “patalear en Twitter” que por su trabajo , lo cual decía mucho de ella. Pero rápidamente, Sara Sálamo contestó con gran elocuencia: “Que se me conozca por la lucha activa contra el maltrato animal me enorgullece lo mismo que si me conocen por mi trabajo como actriz. Un besito”.

