Sara Sálamo e Isco Alarcón esperan su segundo hijo

Sara Sálamo e Isco Alarcón están de enhorabuena. La pareja ha anunciado este viernes en las redes sociales que espera su segundo hijo en común, una noticia que llega un año después de que dieran la bienvenida al pequeño Theo.

“2021 tiene pinta de ser mejor año que su predecesor. O al menos eso esperamos. O al menos lo será en nuestra casa, donde daremos la bienvenida a un nuevo miembro. #babyiscoming”, han escrito ambos en sus perfiles.

La actriz y el futbolista, que han acompañado estas palabras de una bonita fotografía en la que Sálamo se toca la barriga, han recibido una oleada de ‘me gusta’ y comentarios por parte de sus seguidores.

Además, entre los comentarios se leen los mensajes de numerosas personalidades: rostros como Laura Escanes, Belén Rueda o María Castro han querido felicitar a Sálamo en Instagram; mientras al deportista lo han felicitado Moha Moukhliss, Thibaut Courtois o Joaquín Fernández Suso.

Hace escasos días la pareja celebraba el primer cumpleaños de su primer hijo, Theo. “Hacía tiempo que no estaba de manera consciente en un lugar. Hoy no he hecho fotos, no estaba pendiente del teléfono, ni de nada externo a ti. Porque hoy era tu día. Hoy cumples tu primer año, luz de mi vida”, escribió Sálamo.

“Y solo quería verte sonreír y disfrutar de tu primera vez comiendo tarta, tu primera vez soplando velas, tu primera vez abriendo regalos… Y mi primera vez desde el otro lado. Mi primera vez viéndolo todo a través de tus ojos”, sentenció la intérprete, que desde que se cruzó con Alarcón hace ya dos años y medio, atraviesa una etapa en la que se muestra de lo más feliz.