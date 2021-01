Santi Navarro y Marc Solà terminan su participación en el Dakar 2021 con su coche en llamas

“Hoy hemos comenzado el día teniendo problemas eléctricos. Después de intentar solucionarlos para poder salir a la especial, se nos ha incendiado el coche. Con la ayuda de la gente de la ciudad hemos podido apagar el fuego con extintores y salvar parcialmente el coche . Lamentablemente no podremos salir porque hay alguna pieza que no tenemos de recambio”, declaró Santi Navarro tras el incidente.

