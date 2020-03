Sanidad recomienda a los jóvenes entre 12 y 18 años vacunarse contra la bacteria que produce la neumonía y la meningitis

Desde el año 2000 la vacuna frente al meningococo C (MenC) está incluida en el calendario de vacunación infantil y, actualmente, debe seguir administrándose a los 4 y a los 12 meses de edad. Ahora bien, recientemente se ha incluido en calendario la vacuna tetravalente que protege frente a los tipos A, C, W e Y (MenACWY) a los 12 años, sustituyendo a la vacuna MenC que se administraba a esta edad. Además, se vacunará también a la población adolescente de entre 13 y 18 años.

