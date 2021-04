Sanidad rechaza que menores de 60 años se pongan voluntariamente AstraZeneca como pedían Madrid y Andalucía

El Ministerio de Sanidad descarta estas dos posibilidades en la sexta actualización de la estrategia de vacunación, que plasma las modificaciones que este martes acordó la Comisión de Salud Pública. Entre los cambios, se recoge que los trabajadores esenciales menos de 60 años a los que aún no se haya inoculado una dosis de vacuna -de AstraZeneca-, se vacunarán con los sueros “disponibles” en su comunidad -de Pfizer, Moderna o Janssen- cuando termine el proceso de inmunización de los mayores de 60, y no de forma paralela como se estaba haciendo hasta que hace unas semanas se decidió que no recibirían la vacuna de la Universidad de Oxford.

