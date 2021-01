Sanidad quiere que los abortos hasta la semana nueve sean farmacológicos

Critica ACAI que el personal de los centros públicos ha evitado realizar abortos, entre otras razones, porque se han visto afectados por la objeción de conciencia y porque no han sido formados en las técnicas de interrupción voluntaria del embarazo, ya que no es materia curricular en las carreras ni de Medicina ni de Enfermería y tampoco se enseña durante la especialización.

Para dar solución a este problema, el Ministerio quiere que se recurra al método farmacológico en embarazos no deseados que no superen las nueve semanas de gestación que, según asegura, son la mayoría.

