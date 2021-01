Sanidad alerta sobre una marca de ketchup y ordena retirar todos los lotes del mercado

La presencia de mostaza debe indicarse en el etiquetado de los productos, pues es un reconocido alergeno . De no ser así, si una persona con alergia o intolerancia ingiriese el alimento podría tener graves problemas. Por eso es necesario retirar el producto, que incumple la normativa y no es seguro para esos usuarios, y proceder a corregir su etiquetado.

