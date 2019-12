Sanidad alerta de leche no declarada en turrón blando de almendra distribuido en 16 Comunidades, Andorra y Francia

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social alertó este viernes de la presencia de leche no declarada en el etiquetado de turrón blando de almendra de la marca Vicens fabricado en Cataluña y distribuido en 16 comunidades autónomas, Andorra y Francia. No obstante, destacó que su consumo sólo comporta riesgo para los consumidores alérgicos.

You May Also Like