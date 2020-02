Sangrado libre, el método para controlar la menstruación sin compresas, copas o tampones

También pueden optar al principio por braguitas destinadas a retener el flujo sin necesidad de compresas, “es un buen accesorio para practicar el sangrado libre. Pero recordemos que el sangrado libre no tiene tanto que ver con llevar o no llevar compresas o tampones, sino con practicar esa capacidad de escucha de nuestro cuerpo en el momento en el que se está produciendo el sangrado”, recuerda.

Al escuchar en qué consiste esta práctica, lo primero que se nos viene a la cabeza es una ropa interior manchada. Sin embargo, Lola Hernández nos explicó que no es así, sino en controlar el flujo menstrual para retenerlo para expulsarlo de forma voluntaria, “e l sangrado libre consiste en no utilizar ningún producto de recogida de la sangre menstrual durante la menstruación y requiere escuchar las señales de nuestro cuerpo, ya que cuando la sangre menstrual se expulsa es a través de las contracciones que realiza nuestro útero” .

