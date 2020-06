Sangrado de encías, causa y síntoma de algunas enfermedades

Unas encías sanas no sangran, son de color rosa pálido y están firmes. Si las sangran al lavarnos los dientes o al morder determinados alimentos, no debemos tomarlo como algo rutinario o sin importancia, sobre todo si ocurre de forma habitual. Detrás de unas encías que sangran pueden esconderse no solo graves enfermedades de las encías, como periodontitis, sino que también pueden implicar enfermedades que afectan a la salud en general , como la diabetes. Estar alerta, una buena higiene y acudir al dentista regularmente pueden ayudar a prevenirlas o atajarlas cuanto antes.

