Sandra Sandoval se disculpó, pero seguirá donando

A Sandra Sandoval se le prendió el rancho. La cantante se vio envuelta en tremendo lío pues decidió hacer donaciones en Cambutal en pleno domingo de cuarentena total. ¡Ajá! En este arroz con mango salió embarrado un buen par de gente y ya hasta la ministra de Salud, Rosario Turner, habló del tema y aseguró que evaluará la situación para ver si habrá amonestaciones, porque las reglas son las reglas y no puede haber fueros ni privilegios para nadie. ¡Ahí ‘ta!

Les cuento que las redes sociales se encendieron luego de que el personal que se mantenía vigilante en el puesto de control del cerco sanitario, en el distrito de Tonosí, decidiera levantar el cerco porque a la artista le dieron un salvoconducto para 12 personas, lo que consideraron una burla al esfuerzo que hacían custodiando noche y día.

Y como se imaginarán, a la “Gallina Fina” le inundaron las redes sociales de comentarios negativos y despectivos. Sí, porque se rumoraba que su intención era irse con toda su familia y un gentío más, a pasar un día de playa en su casa de Cambutal, y que eso de las donaciones era puro cuento. ¡Jo!

Mire: Nuestra edición impresa

Ofreció disculpas

Y así como lo ha hecho últimamente, salió a defenderse, y subió fotografías de las donaciones que hizo en Tonosí. Y sí, admitió que fue a su casa en Cambutal, pero porque le habían reventado una ventana y se le llevaron una estufa.

Pero luego de un par de horas, pues el alboroto fue grande, incluso Samy Sandoval tuvo que salir a decir que él no estaba en Cambutal, y que ellos no son siameses, Sandra subió un video a su Instagram ofreciendo disculpas y explicando que su error fue ir domingo, pero que ella seguirá donando porque esa es su misión en la vida. “Yo pasé por Flores con un salvoconducto que decía 12 personas.. y porque cometí el error de decirle a Ayvar que me ayudara a hacerlo hoy domingo, así que a la gente de Tonosí, mil disculpas, pero yo les voy a decir una cosa, yo voy a seguir con mis donaciones, eso es algo que nadie me lo va a quitar”, dijo