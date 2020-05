Sandra Sandoval: ‘Que se haga la voluntad de la fiscal y seremos felices’

Con un video en su Instagram TV Sandra Sandoval le dio las gracias a muchas personas que no conoce, pero que creen en ella y le brindaron esa voz de aliento en estos momentos tan difíciles. Y digo difíciles, porque ya se habla de una investigación que está en proceso por violar la ley con respecto al tema de la pandemia y la cuarentena total. ¿Recuerdan lo de Tonosí? Bueno, ese lío está color de hormiga aún.

“Me escribieron con buenas energías, buenas vibras, ayudándome a pasar este tiempo, que es como si le hubieran dado un KO a una persona ombe, así no se le pega a alguien ombe”, explicó la artista.

Confesó que la gente la llamó para saber cómo estaba y ella no tenía idea de lo que estaba pasando. “Yo no sabía porqué, yo le decía que sí, que dentro de lo normal, golpeada, pero pa’lante. Y me di cuenta porque alguien se le ocurrió decirme porqué”, dijo la “Gallina fina”.

Explicó el tema de un diario que publicó que le tenían un expediente abierto en la Fiscalía de Los Santos. “Yo no sabía, digo, no se preocupe por eso, porque yo le meto pecho a eso también”, explicó.

No sabe quién puso la denuncia, no sabe quién es el abogado, tampoco sabe si es mujer u hombre, pero le mandó bendiciones. “Que le ilumine su camino…”, le deseó Sandoval.

Aclaró que le hace frente si es que tiene que ir a barrer y lo hará con todo el amor y con todo el gusto como si fuera la única vez que barriera en este mundo. “Yo he barrido hasta chiquero de puerco, he recogido mierda con la mano, limpiaba servicio con la mano, porque no tenía ni guantes…Yo nunca he usado guantes, qué es lo que no he hecho en esta vida? Voy a barrer, voy, y me llevo a los amigos míos”, contó en el video.

‘Métanme presa…’

Y si lo que viene es cárcel para la artista ella también va de frente con eso. “Y si me van a meter presa, métanme presa. Yo voy con todo el amor, lo acepto. Voy con toda la humildad del mundo”, dijo.

Recordó que le pidió disculpas a la gente de Tonosí, gente que quiere mucho y que sabe que tiene buen corazón. Ella aclaró que ama sus costumbres y que esto no va a hacer que los deje de querer. “Cambutal es lo máximo en el mundo. Pero bueno, siempre hay gente que… uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, y a esas personas les hace feliz que yo esté presa créanme que si eso los va a hacer felices lo voy a hacer pa’ que ustedes estén tranquilos…”, explicó.

Sandra se despidió de sus seguidores en el video con salomas y con una canción para la gente de Tonosí.