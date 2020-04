Sandra Sandoval: ‘Nosotros no tenemos que mantenerlos, es colaboración’

Ahí ‘ta! Y ofreciendo disculpas de antemano, Sandra Sandoval salió a pausar a más de un desubicado por allí que anda diciendo en redes sociales que Los Patrones de la Cumbia no están ayudando es que nada a sus seguidores con esos bonos que están regalando en los bailes virtuales. ¡Oiga la lisura!

Bueno, parece que la “Gallina Fina” se dio cuenta de lo que estaban escribiendo, y ¡zass! salió a explicarle a sus seguidores que esos bailes que realizan los fines de semana, son exactamente, para recoger fondos y ayudar a los que menos tienen, con un granito de arena, para que tengan qué poner en la mesa, o que les funcione para alguito, en esta situación tan difícil que afrontan algunas familias panameñas ante la pandemia y cuarentena del Covid-19, y que por alguna razón sus ingresos se han visto afectados.

No pueden dar $200 pa’ supermercado

La cantante aseguró que si la gente supiera todo lo que tienen que hacer para conseguir un real para las personas necesitadas en estos tiempos tan difíciles donde nadie quiere patrocinar. Pero a pesar de eso, ella sigue cumpliendo su misión de vida: amar y compartir.

En un video que subió a su Instagram aclaró que gracias a algunos patrocinadores pueden regalarle esos bonos de supermercado a sus fanáticos a través de las redes sociales. “Esto es algo que estamos haciendo (con varias empresas) pero lo estamos haciendo más que nada para que la gente tenga su granito de arena en su casa, no es que tampoco, o sea, el evento no da para hacerle un supermercado de 100 o 200 dólares, esto es una colaboración. Es que estoy viendo comentarios de personas que dicen que no es nada lo que está dando Fulano, Sutano o Mengano, nosotros no tenemos que mantenerlos, es colaboración”, mencionó.

Eso sí, no desesperen porque aún pueden ganar. “Muchachos, cómo andan, miren los que no ganaron anoche, nosotros todas las semanas vamos a estar haciendo este tipo de eventos para regalar bonos para las personas que menos tienen, los que no ganaron, que no se sientan, que van a tener la oportunidad de las semanas que vienen para postular su caso para que salgan ganadores”, destacó.

