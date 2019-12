Sandra Sandoval no falla… repartió cientos de canastas de comida

La tipiquera mencionó que ella no descansa nunca para ayudar al prójimo , porque dar no lo agradece el prójimo sino Dios, y sobre todo se trata de estar feliz y bien consigo mismo.

Con su famosa taza de café dijo: “esto yo lo hago todos los años… dice que uno no tiene que decir lo que uno hace, pero yo todo lo que hago no lo digo, sin embargo, estas son cosas que deben decirse para contagiar a la gente porque de esto se trata la Navidad de compartir con los que menos tienen. Si Dios te da la oportunidad de estar donde tú estás, tú tienes que agradecerle a la vida algo de lo que la vida te ha dado a ti; para eso nos mandaron al mundo”, dijo.

You May Also Like