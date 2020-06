Sandra Sandoval no critica para no dañar su corazón

Durante la cuarentena por la crisis sanitaria del COVID-19 a una de las famosas que le ha tocado pararse fuerte y salir adelante para continuar con su misión de vida que es dar amor y ayudar al prójimo es Sandra Saldoval. ¡Ujum!

Como saben, la última vez que la tipiquera salió a repartir donaciones se vio envuelta en tremendo lío por desobedecer la cuarentena total y pasar un cerco sanitario en Tonosí, a pesar de que tenía un salvoconducto (con otra fecha). Tras las investigaciones por parte de las autoridades del Ministerio de Salud a Sandra se le sancionó por la suma de diez mil dólares. ¡Le salió caro!

Pero nada de eso ha hecho que la panameña se desmotive en seguir ayudando a su gente. Es más, este viernes se puso su ropa anti coronavirus y salió nuevamente a donar alimentos a esas familias que más lo necesitan. Esta es la primera vez que se le ve a la cantante entregando ayuda desde aquel incidente que la apartó de las redes sociales y que la dejó golpeada emocionalmente por varios días. De hecho, salió ofreciendo disculpas en diferentes ocasiones, sobre todo a la gente de Tonosí.

Se ha dedicado a no criticar

Ahora, la panameña siempre ha dicho que siempre le pide a Dios ayuda para seguir ayudando, hasta le ha pedido a toda la gente que la critica y que le escriben despectivamente, que utilicen toda esa energía para hacer el bien, y es que parece que esa es su clave para no enfermar su corazón. “A lo largo de mi vida me he dedicado a no criticar ni hablar mal de nadie para no lastimar ni enfermar mi corazón, el corazón de nadie. En este mundo no somos nada y solo estamos de paso y el poco tiempo que estemos en esta tierra lo aprovecharé para dar amor”, aseguró.