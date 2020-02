Sandra Sandoval le agradece a Dios por tener un hermano como Samy

Estos hermanos son tremenda berraquera, pero más allá de la excelente dupla musical que son, Sandra Sandoval confesó por qué le agradece a Dios tener un hermano como Samy, quien llegó a este mundo para aterrizarla. ¡Mira tú!

El acordeonista cumplió 52 años de edad, y fue la Gallina Fina quien le dedicó hermosas palabras en su cuenta de Instagram.

“Dios sabe perfectamente a las personas que debe unir y el motivo por el cuàl las debe unir, y yo creo porquè Dios me puso a @samysandovals como hermano , entre ellas para èl aterrizarme a mí y para yo entenderlo a èl , para yo escucharlo y hablarle a èl y para yo aprender de èl , entre muchas otras cosas que no me alcanzaría el día . al final uno entiende el propòsito de estar en este mundo y a què te mandan a este mundo. Gracias Dios por mandarme un hermano como @samysandovals porque en realidad he aprendido mucho y voy por màs . Felíz cumpleaños SAMY SANDOVAL“, escribió.

Como saben, el patrón de la cumbia ha dedicado su vida a trabajar junto a su hermana alegrando a millones de personas con su música. Ya son más de 30 años de carrera artística, entre altas y bajas.

Agradecido con su gente

Samy también agradeció todas las muestras de cariño. “Gracias, es lo que nace de mi corazón para todos los que me han regalado sus bendiciones. En especial le pido a Dios que me guíe y permita seguir compartiendo con ustedes muchos años más, y brindándole mi música”.

