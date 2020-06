Sandra Sandoval: Entre sus mamones y multa jugosa

De inmediato sus seguidores y los que no lo son se fueron a sus redes para comentar: “Deposite el dólar para la multa y recibe un mamón”, “Sandra te pusieron una multa de 10 mil ,¿eso es cierto?”, “Que rico ensaladita de mamón. Sandra de mi alma sal con tu envase y recoges eso y más, y cámbiaselos en centavo. No joda yaaa, coño cabrean con este tema. Mínimo Sandra se los va a pedir a ellos o la van a ayudar. Tranquila, apenas pasa este virus tres bailes y vamos pa’lante”… fueron algunos.

You May Also Like