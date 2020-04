Sandra Sandoval celebra sus 50 años… ‘Grande te hace la nobleza y la humildad’

Un cumpleaños diferente. “la diva de los toldos” Sandra Sandoval hoy celebra sus 50 años de edad y lo celebra de una manera diferente, por todo lo que sucede en el mundo.

Sandra quien todos los años tira la casa por la ventana tenía planeado este año pasarla en Cambutal, sin embargo eso no la puso triste, porque igual la pasara con sus seres queridos en la comodidad de su hogar.

“Grande te hace la nobleza…”

“Uno propone y Dios dispone. En realidad todo estaba planeado pa’ recibir mis 50 años en Cambutal y miren que las cosas no se dieron por motivos que ya todos conocemos, pero me siento feliz por la vida, por mis hijos , por mi familia y porque los tengo a ustedes. Creo que ahora será mejor mi cumpleaños porque voy a poder estar tranquila en casa con mi familia.

Si me preguntan qué aprendí en mis 50 años : todos venimos con un propósito a éste mundo y entendí que todos en éste mundo somos iguales, que el dinero NO te hace grande; grande te hace la nobleza ,la humildad y la compasión con el prójimo…”, fue el mensaje de Sandra.

Sandra, como en otras ocasiones, regalará bonos de supermercados.

