Sanders tuvo múltiples conversaciones con Obama antes de tomar la decisión de terminar la campaña

“Me hizo daño, no hay duda al respecto”, dijo Clinton a Howard Stern en diciembre de 2019. “Y espero que no lo vuelva a hacer con quien reciba la candidatura. Una vez es suficiente”.

“Él saldrá, estoy seguro de que tendrá que salir en algún momento”, dijo Trump sobre Obama. “Porque ciertamente no quiere verme por cuatro años más. No somos… pensamos un poco diferente”.

You May Also Like