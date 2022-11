Las sanciones que se imponen deben ser efectivamente pagadas, lo cual no siempre sucede. Deben ser de tal calidad en su análisis y motivación que envíen un mensaje claro de no tolerancia a la violación de la norma. El monto debe ser lo suficientemente importante para que la sanción no se convierta, como ya lo es para muchos, en un costo de hacer negocios.

En materia administrativa, y analizando exclusivamente a los sujetos obligados no financieros en la página web de la Superintendencia de Sujetos Obligados no Financieros, ( https://ssnf.gob.pa/index.php/sanciones/ ) observo lo siguiente:

Desde 2012 a la fecha, las estadísticas sobre sanciones han ido evolucionando. De no llevarse debidamente, se comenzaron a llevar. Ahora se observa una tendencia a mayor uso de la facultad sancionatoria. Esto es concentrando la observación en un punto de vista exclusivamente cuantitativo que es el menos importante. No debe ser cantidad. Debe ser calidad.

You May Also Like