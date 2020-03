Sancionan ley que multa a los que abandonen a los animales, y castiga la zoofilia

No proveer al animal de un tratamiento médico, en caso de ser necesario, y no protegerlo contra las inclemencias del tiempo si está en áreas exteriores de la vivienda, también son faltas que serán sancionadas con multas que van desde $100 a $1,000, con trabajo comunitario, y la obligación de asistir al curso sobre derechos de los animales.

