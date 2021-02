Sancionan ley para que el Estado asuma la reparación de servidumbre vial en urbanizaciones

Además, en un plazo no mayor a 90 días el MOP deberá realizar la inspección e inventario en las servidumbres viales y la entrega del acta de aceptación definitiva del Ministerio de Economía y Finanzas; la norma establece que se exonera del impuesto inmueble las fincas que deban ser traspasadas al Estado y que se expida el Certificado de Paz y Salvo; y este traspaso de la servidumbre de las urbanizaciones se hará mientras no estén acogidas al régimen de propiedad horizontal.

