Sancionan a tres restaurantes por incumplir restricciones; La Fragata pide reconsideración

El decreto que se incumplió es el No. 62 del 13 de enero de 2021, que en su artículo 1, aplica el toque de queda y en su artículo 12 estipula que los restaurantes no pueden recibir comensales, ya que el servicio solamente se puede brindar a través de entregas a domicilio.

“En el día de ayer me reuní con el representante legal y con el dueño [La Fragata]; se le presentó la situación. Ellos están ejerciendo su derecho a descargo y recurso de reconsideración, pero ya la sanción está en proceso”, afirmó Cedeño quien no adelantó el monto de la sanción porque el proceso sigue y que el próximo lunes se emitirá la respectiva resolución. Sin embargo, que la instancia que él dirige puede imponer una multa hasta de 5 mil dólares.

You May Also Like