Sancionan a conductor de bus por $7 mil por tráfico de huevos de tortuga en Los Santos

Otras especies como la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) llegan a desovar entre dos a tres tortugas al año. En el caso de la tortuga caguama (Caretta caretta), científicamente se ha indicado que no anida en el Pacífico, no obstante, existen evidencias que en algunas épocas del año llegan a anidar en dicha isla.

