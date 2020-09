Sánchez Cárdenas: Los funcionarios están enviando un mal mensaje a la ciudadanía

Sobre el caso de la ministra consejera de salud, Eyra Ruíz quien participó este lunes en un funeral, Sánchez Cárdenas manifestó que si dentro de la iglesia se estaban cumpliendo las medidas sanitarias no debe haber problemas, pero lamentó la cantidad de personas que habían fuera del templo religioso. “Eso no se debió permitir”, dijo el especialista.

