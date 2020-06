San José y Beñat anuncian sólo en euskera que no seguirán en el Athletic y les llueven las críticas

Mikel San José y Beñat Etxeberria no vestirán la camiseta del Athletic de Bilbao la próxima temporada. Su contrato acaba este martes 30 y no han renovado, si bien se han comprometido a seguir defendiendo al equipo rojiblanco durante las seis jornadas que quedan.

La publicación en la que han anunciado la noticia la ha colgado San José en twitter, con una foto de ambos y un largo texto en euskera. Sólo en este idioma.

Este factor ha hecho que les lluevan las críticas, especialmente de los que no hablan vasco.

Muchos usuarios han mostrado su descontento con San José, que en el pasado se posicionó a favor de la izquierda abertzale, y le han afeado una actitud que consideran excluyente con los aficionados del equipo del resto de España.

“Y los socios, aficionados y peñistas del Athletic que no hablan Euskera?”, “Veo que solo te interesa la afición del Athletic eusko-hablante, sinceramente no me decepcionas porque ya lo habias demostrado en anteriores ocasiones. Para tu informacion no todos los españoles pensamos q a los niños os enseñaban a hacer bombas (como dijiste), pero es tu decision”, “Tú siempre tan excluyente… Un apunte, hay más athletizales fuera de Euskadi que allí”… Son algunas de las menciones que ha recibido un San José, que ante las críticas recibidas, ha explicado que han preferido hacerlo en su lengua y ha recomendado un traductor.

Para quienes no hayáis podido entender nuestro comunicado, recomendamos para esta u otras ocasiones https://t.co/pcsSZK3wip, traductor de nivel. En ningún caso hemos querido excluir a nadie, pero para algo tan personal preferíamos expresarnos en nuestra lengua. Aupa Athletic! — Mikel San José (@mikelsanjo6) June 29, 2020

Esta es la carta completa traducida al castellano:

“Con estas líneas simples, nos gustaría señalar que los jugadores Beñat Etxeberria y Mikel San José continuarán hasta el final de la temporada del Athletic Club. Aunque parezca lo contrario, no ha sido una decisión fácil. En todos los ámbitos de la vida, la cabeza y el corazón mueven todo y toman decisiones en consecuencia, incluso en el fútbol preprofesional y, diríamos aún más, especialmente en el Athletic Club.

La cabeza nos dijo una cosa y el corazón, todo lo contrario.

“Por un lado, está el cerebro: somos profesionales y, lógicamente, hemos tenido en cuenta los intereses en este campo, como lo hacemos en nuestras propias actividades. Sabíamos que no continuaríamos en el Athletic Club después de esa fecha, aunque no nos lo explicaron con absoluta certeza, lo que nos permitió extender nuestra relación en ese momento.

El fútbol es así y entendimos y entendemos, pero del lado cubano explicaron su intención de continuar con nosotros hasta el final de la temporada. Tendremos la oportunidad de hablar sobre cómo ha sido, cuáles han sido los antecedentes y las condiciones, porque hoy no queremos ser una excusa para nadie.

En pocas palabras, el corazón nos ha ofrecido los argumentos más fuertes. El punto de partida fue muy simple: todo lo que el Athletic ha experimentado es irrepetible, el vestuario es enorme, somos compañeros de equipo pero también amigos y esto ha desequilibrado el equilibrio de la decisión. Queremos jugar un infierno deportivo con nuestros amigos en el Athletic, porque es posible, si no en el campo, con el entusiasmo y la participación que siempre hemos demostrado, como dice el himno, la fortaleza de la mente del Athletic.

Después de todo, queremos disfrutarlo hasta el último momento y probar el privilegio de ser parte de un proyecto especial. Desafortunadamente, la única pena es no poder hacerlo con los fanáticos. La plaga nos ha golpeado, hemos perdido familiares y amigos y al mismo tiempo hemos perdido el alma del fútbol, porque sin contacto con los fanáticos no es lo mismo, ni en la osruda para despedirnos del Athletic, aguantaremos.

Aupa Athletic y muchas gracias“