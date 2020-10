¿Samy Sandoval siente celos del perro detrás de su esposa?

“No hay celos, todos queremos a Bolt @elgranbolt y es tan cariñoso que no se puede competir con él así que mejor me uno al grupo ja ja, ja”.

Parece que el cantante no está muy feliz de que su perro Bolt esté detrás de su esposa todo el tiempo . “ Tú buscas a Bolt. En la mañana estamos acostados y ella va es a buscar a Bolt, se lo lleva “. dijo Samy. Ella dice que no tiene la culpa de que el perro esté detrás de ella.

You May Also Like