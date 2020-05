Samy Sandoval podría descartar acción legal contra artista dominicana

La cantante dominicana Rosa Lee, quien recientemente grabó y lanzó una versión en merengue de la canción “La Patrona”, interpretada por Samy y Sandra Sandoval, podría salvarse de una demanda.

Así como lo lee. Para los que no saben, el compositor de esta pieza musical, que forma parte de una trilogía, Javier Pinilla, aseguró a día a día que los únicos que tienen los derechos del tema son los hermanos Sandoval. “ La licencia y los derechos solamente se los he dado a Samy y Sandra Sandoval, y a más nadie”, mencionó el músico.

¿Habrá demanda por derecho de autor?

Desde que salió a la luz una nueva versión de la canción típica, tanto su compositor como el acordeonista se han estado asesorando para conocer cuáles serán las medidas que se tomarán al respecto, pero parece que todo podría quedarse así, y disfrutar de las regalías.

Samy explicó que aunque todavía están en evaluaciones, están pensando en mejor no hacer nada legal. “Aquí estamos viendo todavía; aquí me está hablando una persona que me maneja el asunto de los temas en plataforma, en Spotify, que aparentemente como ya nosotros tenemos esa canción registrada en Spotify, todos esos lugares, allí aparecemos como los autorizados, los únicos para mercadear ese tipo de canción, y de ser así, aunque ella la suba, el 80% de las utilidades serían para el autor y nosotros, así que si es así estamos pensando no hacer nada legal”, mencionó el de Monagrillo.

La cantante dominicana, reconoció que la canción “La Patrona” es un tema panameño, interpretado por los hermanos Sandoval.

“La Patrona es una adaptación a merengue del éxito de Samy y Sandra Sandoval desde Panamá. Se hizo con todo el cariño y respeto desde República Dominicana”, dijo Lee

