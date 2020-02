Samy Sandoval no es encargado de elección de artistas pa’ Carnaval de la City

La gente sí inventa. Oyeee, acá a nuestra redacción llegó un fax asegurando que Samy Sandoval tendría su cuchara metida en la elección de los artistas del Carnaval de la City. ¿Cómo así?

El tipiquero es uno de esos artistas que ha apoyado las protestas en contra de la escogencia de estos artistas, hasta el año pasado, el mismo viernes de coronación no estaban confirmados, después de todo, siempre sí se presentaron esa misma noche. Entonces, cómo que este año es el encargado.

Bueno, yo rápidamente me contacté con el acordeonista y nos surtió que esa información es falsa. “No, eso no es cierto”, aseguró.

No tiene fecha de presentación

Imagínense que los Patrones de la Cumbia ni siquiera tienen confirmación de participación en el Carnaval de la City. “Ahorita yo le tengo el martes reservado para Panamá, pero hasta el día de hoy no sé si eso va o no va, hasta allí estoy yo mire, yo sé que estará la gente creo de Nayo, Panamá Music, un tal Nico de una empresa dizque Presol, y no me acuerdo quién más son los encargados del Carnaval”, comentó

Lo que sí es cierto, es que ellos ya lanzaron “Swing”, su tema de Carnaval 2020.