Samy Sandoval le mete amor a la cocina

¡Sooo! ¿Se imaginan probar o degustar un platillo preparado por Samy Sandoval? Bueno, la que tiene el placer de probarlo es su esposa Iraida, y también sus hijos. Les digo esto porque el acordeonista – con esto de la cuarentena- le mete duro, duro a la cocina, le mete amor.

“Te voy a decir que me la paso inventando en la cocina, suerte que hago algo de ejercicios para no engordarme tanto, pero es que esto es inevitable, porque algo se engorda uno, algo, porque no hay más nada que hacer que comer”, explicó el artista.

Además de cocinar Samy nos comentó que aprovecha para dormir más de lo que dormía antes, pues como saben la vida del músico no es fácil, ya que no descansan bien porque tienen que trabajar de noche. “Estoy durmiendo normal, digo yo normal porque me acuesto a las 12 de la noche y me levanto a las 7 y media de la mañana. Estoy viviendo una vida bastante cercana en cuanto al ciclo de sueño normal”, mencionó.

Antes Samy dormía tipo 5, 6 o 7 de la mañana, contó. “Nos levantábamos en la tarde, era un ciclo totalmente diferente”, dijo.

¿Y la ciática?

Bueno, recuerden que Samy padecía dolores fuertes en la ciática. Ahora está mucho mejor, ya que no la está forzando. “Ya no estoy forzando la columna como antes”.

Los bailes

Y para quienes se preguntan por los bailes, Samy contó que hoy harán el baile a eso de las 8:00 p.m. Es más, él está centrado en arreglar algunos problemas técnicos que tienen en los Live. “Estamos chequeando y examinando canciones que nos han mandado la gente y bueno, veremos qué repertorio podemos ir preparando para cuando esto ya vuelva a la normalidad”.

Le preguntamos al artista cómo va en popularidad el tema “Cuatro millones de virtudes”, que lanzaron por el tema de la pandemia que ha golpeado fuerte a Panamá. Nos dijo que la creación de Edgar Hurtado va muy bien. “Hay muchos comentarios positivos. En YouTube va caminando poco a poco”.

En las plataformas digitales este tema empieza a posicionarse en los primeros lugares. “En lo que es la música de Samy y Sandra el tema está como de cuarto, de número uno está ‘La Patrona’”.