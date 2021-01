Samsung sí incluye el cargador en la caja del Galaxy A12, el primer gama media que trae a España en 2021

Se esperaba que llegara la primera semana de enero y al final se ha retrasado un poco. Con la estilosa serie Galaxy S21 en el foco , el Galaxy A12 aparece en el mercado español casi de tapadillo. El móvil constituye el primer gama media Samsung de 2021 y al incluir el cargador en la caja viene a confirmar que la marca no generalizará de golpe la controvertida medida, iniciada con sus gama alta, de no ‘regalar’ estos complementos. La tendencia, con la sostenibilidad como argumento, por supuesto se extenderá, pero a priori de modo gradual.

