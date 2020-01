Samsung lanza un vestidor que elimina bacterias y olores de la ropa y permite olvidarse del lavado y del planchado

La compañía surcoreana ha anunciado la llegada a los distintos mercados de un gran electrodoméstico (89 kilos) del que ya se habían conocido detalles a raíz de su paso por ferias especializadas. De forma oficial no se ha informado de su precio, si bien en Estados Unidos se comenta que podría tener un precio de 1.400 dólares , alrededor de 1.240 euros al cambio. En Samsung España de momento no aparece la referencia.

En tiempos de recelo por el coronavirus surgido en China, las innovaciones para el hogar que aseguran la eliminación de virus llaman la atención aunque no hayan nacido en respuesta a la mencionada crisis. Ocurre con el lanzamiento del AirDresser, el armario vestidor de Samsung que airea e higieniza la ropa sin necesidad de lavarla (acaba con el polvo, las bacterias, los virus y los gérmenes) y que entraña la ventaja añadida de que no hace falta usar después la plancha.

