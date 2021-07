Sammy Pérez: Actor cómico falleció tras luchar contra el COVID-19 | Eugenio Derbez México Estados Unidos Celebs NNDC | MEXICO

Ante la enfermedad del actor, Derbez fue criticado por ayudar a su amigo, hecho que el actor mexicano negó. “Mi estilo es ese: yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo (…) La ayuda no se presume, ni se cacarea; se da” , sentenció en su momento.

“En la madrugada de hoy a las 3:50 am, Sammy Pérez acaba de sufrir un infarto cardiovascular, su corazoncito a dejado de latir, intentaron hacerle maniobras para salvar su vida pero no pudieron”, señala al inicio el comunicado.

