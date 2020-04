Sam Smith está seguro de que se contagió de coronavirus

Los artistas no son inmunes al Covid-19.

El cantante británico Sam Smith no llegó a realizarse las pruebas del COVID-19 en ningún momento, pero experimentó los síntomas y asegura haber tenido la enfermedad hace varias semanas.

En una entrevista, el cuatro veces ganador del Grammy dijo que él y su hermana tuvieron síntomas del nuevo coronavirus mientras se aislaron en Londres, pero nunca se hicieron una prueba formal.

“No he podido hacerme el test, pero sé que lo he tenido. Voy a asumir simplemente que lo he tenido porque todo lo que he leído al respecto apunta en esa dirección. Sí, creo que definitivamente lo he tenido. Además, mi hermana sufrió los mismos síntomas a lo largo de la siguiente semana”, explicó el intérprete conversación con el locutor Zane Lowe en su programa.

Si bien Smith no dio un cronograma exacto de la enfermedad, dijeron que golpeó aproximadamente dos semanas antes de que el Reino Unido fuera seriamente afectado por el coronavirus. Luego, los hermanos decidieron acurrucarse juntos para minimizar las posibilidades de infectar a los miembros de su familia.

“No queríamos poner a nadie en riesgo, especialmente porque nuestra abuela está ya muy mayor. Y teniendo en cuenta que todo el mundo ha estado aislado desde entonces, por suerte lo he podido llevar mejor”, expresó.

Aunque Smith ahora se siente mejor, la pandemia ha tenido un impacto significativo en los esfuerzos creativos del cantante y compositor.