Salvando nuestros ahorros | La Prensa Panamá

Con respecto al SM, se tendría que profundizar en la reforma del 2005. Para conseguirlo, un sistema de pilares que adicione nuevas cuentas individuales, manejadas por administradoras privadas de fondos de pensión, sería lo más recomendable – los mejores sistemas de pensiones a nivel mundial tienen esta estructura. Incluso, se debería dar la libertad a las personas de elegir si desean cotizar con la CSS o con una administradora de su elección. Esta competencia trae consigo transparencia, lo cual se traduce en mayor integridad al sistema. Y no, esto no es privatizar la CSS, como quisiesen hacernos creer algunos, sino que es devolverle a los ciudadanos la libertad para escoger a quién le confiarían su dinero y futuro.

Para lo primero, lo más saludable y prudente sería entrar en reformas paramétricas (i.e. edad de jubilación, densidad de cuotas, tasa de reemplazo, monto de cotización). Sin embargo, esto no sería suficiente y tendría que ir amarrado a una transición de los más jóvenes del SEBD al SM, para quitarle presión a las finanzas de la CSS, haciendo que estos contribuyan a su cuenta individual. Para ello, habría que implementar un bono de reconocimiento por los aportes ya realizados al SEBD. A su vez, el gobierno tendría que reenfocar el presupuesto del estado para dedicarle más fondos a los que queden en el SEBD. Algo que deberá evitarse a toda costa es la emisión de más deuda, la cual ya sobrepasa el 60% del PIB, según estimaciones para el cierre del 2020; importante acotar que esto no incluye la promesa (deuda) que se tiene con los pensionados y cotizantes actuales del SEBD.

$65,000,000,000. Esa cifra es lo que la Caja del Seguro Social, según estudios recientes del Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD), le adeuda a jubilados presentes y futuros a valor presente. Para ponerlo en un contexto más entendible, esto representa el 97% de la economía panameña al cierre del 2019, según cifras del PIB publicados por el Banco Mundial, y 36 veces lo aportado por el Canal de manera directa al gobierno en el mismo año.En otras palabras, la Caja de Seguro Social (CSS), y el país, está presentando un serio problema de solvencia – para no decir que estamos quebrados y no habrá dinero para cubrir las jubilaciones.

