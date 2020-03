Salud y teléfonos móviles; hay muchas aplicaciones para cuidarnos desde casa

MyLeaf es una app en las que los más de tres millones de personas en España que padecen una enfermedad rara. A través de esta app, los pacientes podrán controlar y manejar su día a día, gestionar sus síntomas, consultar con la comunidad de usuarios, controlar medicamentos, etc. Esta app fue creada dentro del proyecto Raras ero no Invisibles y ha contado con el apoyo de varias asociaciones.

Social Diabetes es es una de las apps de salud más utilizadas del mundo, y no es de extrañar teniendo en cuenta que en el mundo hay más de 400 millones de personas con diabetes. Esta aplicación está destinada a que los pacientes con diabetes tipo 1 y 2 puedan controlar de forma exhaustiva su enfermedad. Monitorea el progreso, puede compartir información con el médico, recibe recomendaciones de insulina y crea comunidad, entre otras cosas. Otras apps para controlar la diabetes son Bant, MyDiabetesAlert o One Drop.

Creada por el médico César Casado Sánchez, My Doctor App es una aplicación destinada a resolver dudas y consultas de los usuarios de manera online. No se trata de una consulta por videoconferencia como la anterior, sino que los usuarios mandan una consulta escrita y un profesional especializado la contesta entre las seis u ocho horas siguientes. Cuentan con 160 profesionales y las consultas son muy baratas. De hecho, en la actual crisis del Covid-19, situación están ofreciendo servicios de manera gratuita.

You May Also Like