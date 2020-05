Salud reporta 71 nuevos contagios y una muerte por COVID-19

El informe de hoy no establece la cifra actualizada del total de pruebas de COVID-19 realizadas en la isla. No obstante, Salud envió un comunicado de prensa ayer en la tarde en el que informaba que hasta el pasado jueves, 28 de mayo, en Puerto Rico se habían realizado 127,107 pruebas que considera tanto las moleculares como las serológicas.

La muerte que informó la agencia fue la de una joven de 27 años, de la región metropolitana, que había sido reportada el pasado miércoles, pero que se reflejó hoy en el informe. No obstante, la agencia indicó que la muerte fue reportada mediante el Registro Demográfico y no por el Sistema de Vigilancia lo que significa que fue adjudicada basado en el criterio de un doctor que evaluó los síntomas de la joven y los relacionó con el virus, y no porque, necesariamente, se haya confirmado su muerte a causa de la enfermedad.

You May Also Like