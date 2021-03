Salud en deterioro por la pandemia: pacientes se sienten en el limbo

En cuanto a los no asegurados y que igualmente requieren atención de salud, Yelkis Gill, directora de Provisión de Servicios de Salud del Ministerio de Salud (Minsa) reiteró que ya se está retomando la atención en las patologías no COVID de consulta externa , a pesar de que está no cerró al 100%, sino que se redujo la capacidad de atención por temas de bioseguridad. De hecho, los pacientes crónicos, embarazadas, control de niños y vacunación fueron servicios que se dieron con normalidad.

Aunque en el caso de los pacientes de hematología admite que estos sí están recibiendo sus tratamientos; sin embargo casi todos los servicios atienden por urgencias y en general “afecta mucho porque el acceso a la atención privada es muy difícil, porque no se cuenta con el dinero para pagarlo y esto afecta porque al no atenderse, sus enfermedades empeoran” .

Sin embargo, menciona que debe ser responsable en destacar que a nivel de enfermedades reumáticas, durante todos estos meses, como asociación, han trabajado de la mano de los médicos quienes nunca abandonaron la atención, puesto que se realizó teleconsultas a través del teléfono, enviaron actualización de exámenes y los médicos hicieron las recetas. “ Aquí destacamos la falta de atención para pacientes nuevos o aquellos que no conocen la fundación . Ahora bien, esta no es la realidad de otras especialidades”, recalcó Enma, pues con el Complejo de la CSS cerrado, el acceso a estudios especializados quedó también cerrado.

De solo pensar en las personas que no se han hecho exámenes básicos como mamografías para la detección temprana del cáncer, a Pinzón le da escalofríos y no es para menos, pues a su juicio, “ nadie está contabilizando las repercusiones a la salud de la población del sinnúmero de enfermedades sin diagnosticar . Al final el paciente será el que lleve la peor parte”.

Pinzón, farmacéutica de profesión, destaca que ya todo el personal de salud y administrativo tanto de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud (Minsa) está siendo vacunado, unos con sus dos dosis y otros con la primera dosis, ya no hay excusa para hacer un plan de vuelta a la normalidad. “Que ese plan venga de la mano del compromiso de cada funcionario sea de salud o no, de retornar a sus puestos de trabajo y de atender a la población que tanto lo necesita”.

