Salud dicta ahora políticas económicas y de seguridad

Cedeño considera que “independientemente de que tengamos una pandemia el derecho está y se tiene que honrar y cumplir”. Mantiene que el Órgano Ejecutivo no puede delegar funciones de esta forma. Tiene previsto presentar ante la CSJ una demanda contra dos artículos del Decreto Ejecutivo No. 71.

El decreto en cuestión se fundamenta en decretos ejecutivos pasados. Puntualmente, el decreto No. 62 del 13 de enero, el No. 65 del 28 de enero y el No. 66 del 28 de enero. Estos, acotó Cedeño, ya fueron demandados por él y las demandas están a la espera de admisión por parte de la Sala Tercera de la Corte Suprema (CSJ).

Para el abogado Carlos Ernesto González, lo decretado mediante este artículo es alarmante. “Las garantías fundamentales de las personas no pueden estar sujetas a la voluntad de un funcionario”, manifestó. Recalcó que es aún más grave en el caso del Ministro de Salud, pues se trata de un funcionario no electo.

